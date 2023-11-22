حماس تعلن عن موعد بدء تنفيذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء، أن وقف إطلاق النار بين الحركة وجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ غدا الخميس عند الساعة العاشرة صباحا.

وفي وقت سابق، أعلنت قطر نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل "حماس"، بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدايته خلال 24 ساعة.

من جهتها وافقت حكومة الاحتلال على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بعد اجتماعين لمجلس الحرب والحكومة الموسعة، ويتضمن الإتفاق تبادلا محدودا للأسرى مع حركة حماس.

بدورها،أعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أنها توصلت إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام بجهود قطرية ومصرية حثيثة مقدّرة.

وقد رحب الرئيسين الفلسطيني محمود عباس، والإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، بالاتفاق.