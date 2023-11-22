الحكومة: تقديم الخدمات الطبية لـ9.447 فلسطينيا من قطاع غزة حتى اليوم

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتقديم الدعم الصحي لمصابي قطاع "غزة".

وخلال عرضه، أوضح وزير الصحة أن إجمالي الذين تلقوا خدمات طبية من قطاع غـزة بداية من 1 نوفمبر حتى تاريخه بلغ 9.447 حالة، من بينهم 1.932 طفل.

كما استعرض الوزير توزيع المصابين على المستشفيات المصرية، والتي شملت مستشفيات “العريش، والشيخ زويد، وبئر العبد، وأبو خليفة، ومعهد ناصر، وعين شمس العام، والسلام التخصصي، والمجمع الطبي”.

وأوضح أن 71% من الحالات ما زالت تتلقى العلاج بالمستشفيات المصرية.