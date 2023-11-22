عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة: تقديم الخدمات الطبية لـ9.447 فلسطينيا من قطاع غزة حتى اليوم

صدى البلد

 استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتقديم الدعم الصحي لمصابي قطاع "غزة".

وخلال عرضه، أوضح وزير الصحة أن إجمالي الذين تلقوا خدمات طبية من قطاع غـزة بداية من 1 نوفمبر حتى تاريخه بلغ 9.447 حالة، من بينهم 1.932 طفل.

كما استعرض الوزير توزيع المصابين على المستشفيات المصرية، والتي شملت مستشفيات “العريش، والشيخ زويد، وبئر العبد، وأبو خليفة، ومعهد ناصر، وعين شمس العام، والسلام التخصصي، والمجمع الطبي”.

وأوضح أن 71% من الحالات ما زالت تتلقى العلاج بالمستشفيات المصرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

بيان عاجل من الإمارات بشأن اتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

إجلاء موظفي القرية الذكية بسبب انتشار رائحة غاز.. والشركة ترد

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

ترشيحاتنا

روسيا ترسل 245 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة |تفاصيل

الحكومة العراقية: الضربات الأمريكية على أراضينا تنتهك سيادة البلاد

إحباط وغضب شديد.. صفقة الأسرى مع حماس تثير ضجة كبيرة داخل إسرائيل

إزالة 14043 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية و1972 مخالفة بناء

حزب الله: أي تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان أو غزة خلال الهدنة سنقابله بالرد

السر في المستعمل| مفاجأة جديدة بشأن أسعار الذهب.. وعيار 21 يتحرك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كلاسيكية.. هايدي موسى تستعرض جمالها | شاهد

في جلسة تصوير كاجوال.. ريم سامي تستعرض جمالها| شاهد

القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بتوشكى

احذر من استخدام الشموع المعطرة في منزلك.. كوارث صحية خطيرة تصيبك

فيديو

القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بتوشكى

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ