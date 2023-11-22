كاتب صحفي: القاهرة تفرض الحلول السياسية والدبلوماسية مجددا| فيديو

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يدل على النجاح المصري الكبير للغاية،الذي تحقق بعد مجهود دبلوماسي و سياسي كبير، معلقاً:" القاهرة استطاعت أن تفرض الحلول السياسية و الدبلوماسية مجدداً"

جمال رائف: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أكثر من 55 اتصالا هاتفيا



وأضاف جمال رائف خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أكثر من 55 إتصالا هاتفيا من مسئولين ، للوصول لحل للأزمة الحالية في غزة، مؤكداً أن القيادة المصرية تتابع الأحداث في غزة منذ اللحظة الأولى لهان و ستظل هذه المتابعة مستدامة.



وأشار الكاتب الصحفي جمال رائف إلى أن الدبلوماسية و السياسة المصرية عريقة، و لديها قدر كبير من الأدوات و الخبرات و العلاقات، وهذا ما يجعلها تستطيع تحقيق النجاح.