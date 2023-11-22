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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة صلاح .. اعتماد ميزانية نادي المقاولون العرب

المهندس محسن صلاح
المهندس محسن صلاح

حرص المهندس محسن صلاح  رئيس  نادى المقاولون على المشاركة والاداء بصوته في الجمعية العمومية التى انعقدت يوم الثلاثاء بمقر نادي المقاولون العرب بالجبل الاخضر.

واعتمدت الجمعية العمومية لنادي المقاولون العرب تقرير مجلس الإدارة للسنه الماضية وتم اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية الماضية

كما تم انتخاب الثنائي أيمن عطية وحسن مصطفي  عضوين فوق السن ضمن مجلس إدارة النادي الحالي الذى يرأسه محسن صلاح كما تم تعيين مراقب للحسابات ومناقشة الاقتراحات المقدمة من الجمعية العمومية.

وشهدت عمومية نادي المقاولون إقبال تاريخى ووقع على الكشوف  1817 مما لهم حق التصويت ويكتمل النصاب القانوني بحضور 1000 عضو. 

وأقيمت الجمعية العمومية بإشراف قضائي بحضور المستشار أحمد سعد محمود وبحضور اللجنة المعنية بالإشراف على الجمعية العمومية من مديرية الشباب والرياضة.

جدير بالذكر أن اعضاء الجمعية العمومية الذين شاركوا في العملية الانتخابية اشادوا بحسن التنظيم والتعاون من قبل جلال فراج المدير التنفيذى للنادي وكذلك رجال الأمن برئاسة أحمد فهمي  الذين ساهموا في نجاح الجمعية العمومية التى شهدت أقبال تاريخى ولم تشهد اى خروج النص وكانت روح الاخوة هى ثمة المشاركين في عمومية نادي المقاولون العرب.

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