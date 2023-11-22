الحكومة العراقية: الضربات الأمريكية على أراضينا تنتهك سيادة البلاد

أدان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الضربات الأمريكية على الأراضي العراقية.

ووجه السوداني الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وفرضه.



وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في بيان له جاء فيه ان "الحكومة العراقية، تؤكد أنها تتعامل مع التصعيد الأخير، الذي شهدته الساحة العراقية، خلال اليومين الماضيين، على أنه تصعيد خطير فيه تجاوز مرفوض على السيادة العراقية، التي نلتزم تحت كلّ الظروف بصيانتها وحفظها والدفاع عنها، وفقًا للواجبات الدستورية والقانونية للحكومة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية - "واع".



وأضاف البيان أن "الهجوم الذي استهدف منطقة جُرف النصر، والذي جرى دون علم الجهات الحكومية العراقية، يعد انتهاكًا واضحًا للسيادة، ومحاولة للإخلال بالوضع الأمني الداخلي المستقر".