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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي تطمئن عشاق هواتفها.."دعم تطبيقات أندرويد مستمر"

هواوي تطمئن عشاق
هواوي تطمئن عشاق هواتفها.. "دعم تطبيقات أندرويد مستمر"

على الرغم من مواجهتها العديد من التحديات ، تواصل Huawei الحفاظ على حضورها في سوق الهواتف الذكية. في الواقع ، لم تحافظ الشركة فقط على موقعها بل إنها تشهد أيضًا انتعاشًا مع التحركات الاستراتيجية الأخيرة.
على سبيل المثال ، تفوقت سلسلة Mate 60 حتى على iPhone 15 في سوقها المحلية في الصين ، وأعلنت الشركة أيضًا عن نيتها إجراء انتقال دائم من Android إلى نظام التشغيل الخاص بها HarmonyOS Next. 
ومع ذلك ، فقد تسبب هذا التحول بعيدًا عن أندرويد في حدوث بعض الارتباك بين المستخدمين ، خاصةً أولئك خارج الصين. لحسن الحظ ، أكدت هواوي مؤخرًا لمستخدميها العالميين أنه سيتمكنون من تثبيت تطبيقات أندرويد على هواتف هواوي الخاصة بهم.

تحول HarmonyOS الخاص بـ هواوي  لا يؤثر على مستخدمي أندرويد العالميين

يعد HarmonyOS Next الذي تم تقديمه حديثًا من هواوي علامة فارقة في استراتيجية نظام التشغيل الخاصة بالشركة. 
على عكس سابقتها ، لم يتم بناء HarmonyOS Next على مشروع Android Open Source Project (AOSP) بل تم تطويره من الألف إلى الياء. 
ومع ذلك ، فإن هذا التغيير الجوهري يأتي مع نتيجة حاسمة: لن يتمكن مستخدمو HarmonyOS Next من تثبيت تطبيقات Android في شكل APK، حتى إذا تم تثبيت هذه التطبيقات بطريقة أو بأخرى ، فلن تعمل بشكل صحيح .

المشكلة هي أن مستخدمي هواوي خارج الصين اعتقدوا أنهم سيتأثرون أيضًا بهذه المشكلة ، لكن اتضح أن مستخدمي هواوي في الصين فقط هم من سيستخدمون نظام التشغيل الجديد ، لذلك لن يضطروا إلى القلق بشأن ذلك.
سيظل المستخدمون خارج الصين قادرين على استخدام تطبيقات أندرويد من خلال نظام التشغيل EMUI.
لذلك ، لا داعي للقلق بشأن تأثير هذه المشكلة على هاتفك

 

 البيان الرسمي لشركة Huawei بشأن هذه المسألة:

 

"تم تصميم نظام التشغيل HarmonyOS لتلبية احتياجات عصر إنترنت الأشياء (IoE). يوفر لغة مشتركة تمكن من تجربة ذكية ومتصلة عبر أجهزة مختلفة.
تم تثبيت HarmonyOS 4 على أكثر من 100 مليون جهاز في فترة قصيرة تبلغ حوالي ثلاثة أشهر ، لتلبية هذه القدرات. ومع ذلك ، لا توجد حاليًا خطة لتوزيع HarmonyOS للأجهزة خارج الصين. وبالتالي ، سيستمر مستخدمو هواوي خارج الصين في استخدام تطبيقاتهم المعتادة المستندة إلى أندرويد مع نظام التشغيل EMUI."

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