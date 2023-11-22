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تعليم

دراسة متميزة في رسالة ماجستير بجامعة القاهرة للباحثة هدى عبدالحميد

صدى البلد

 

نوقشت بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة رسالة ماجستير الباحثة هدى عبدالحميد سلامة إسماعيل بإشراف الأستاذ الدكتور صابر عبدالمنعم محمد عبدالنبي أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى عرابي عزب محمود مدرس المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، ومناقشة كل من الأستاذ الدكتور/ محمد لطفي محمد جاد أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور/ مروان أحمد السمان أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس.

وجاءت الرسالة بعنوان فاعلية إستراتيجية خرائط التفكير لتنمية مهارات التعبير الكتابي الإبداعي باللغة العربية لتلاميذ المرحلة الإعدادية .

وحازت الباحثة على درجة الماجستير بتقدير ممتاز، وعلقت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة قائلةً: "كانت دراسة ممتازة ومتميزة تتصف بالجودة البحثية، إلا أن الباحثة استطاعت أن تفيد من إستراتيجية خرائط التفكير في تعليم طلاب المرحلة الإعدادية من خلال التطبيق على المناهج التعليمية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم المصرية في الصف الأول الإعدادي، وأهمية هذا البحث التربوي تأتي من خلال تنمية مهارات التعبير الكتابي الإبداعي باستخدام إستراتيجية خرائط التفكير، وكانت الباحثة واعيةً عندما اختارت نماذج معينة للتطبيق بفعل الاشتباك والاختلاف عند النظر إليها طبقًا لسياقات مختلفة، والواقع فإن هذا البحث يفتح الباب واسعًا أمام حقل تنمية مهارات التعبير الكتابي الإبداعي باستخدام إستراتيجية خرائط التفكير، فإستراتيجية خرائط التفكير ليست إستراتيجية حديثة نسبيًا، والباحثة أعادت لإجراءاتها بعضًا من الأهمية حال تطبيقها في البيئة التعليمية."

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