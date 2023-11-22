بوتين يدعو لمساعدة غزة بشكل عاجل

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة هو واجب مقدس، ودعا إلى مساعدة السكان في قطاع غزة.



وتابع بوتين أن إجلاء المواطنين الروس من غزة هي "مهمة إنسانية ونبيلة للغاية"، مشيرا إلى ضرورة مساعدة الأشخاص الذين يعانون من الأحداث الراهنة، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع أعضاء مجلس الوزراء.

وقال بوتين: "إننا نرى ما يحدث هناك، لذلك فمن واجبنا المقدس أن نساعد مواطنينا بشكل خاص".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الوضع في قطاع غزة صعب للغاية، حيث لجأ حوالي 900 شخص إلى روسيا لإجلائهم من هناك.

وأكد الرئيس الروسي على أن الوضع في قطاع غزة قد تجاوز وضع "الحالة الحرجة" منذ فترة.