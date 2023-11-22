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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاجل| الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل ملك المملكة الأردنية الهاشمية

صدى البلد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمطار القاهرة.

فيما أعلن متحدث الرئاسة عن قمة مصرية أردنية اليوم بالقاهرة، وجاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية "إكسترا نيوز".

الجهود المصرية المبذولة ستظل مستمرة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن “الجهود المصرية المبذولة، ستظل مستمرة؛ من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة”.

وبثت القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، مفاده: “مصدر مصري مسئول قال لـ القاهرة الإخبارية، إن مصر تعلن نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة”.

وأضاف المصدر: “مصر تؤكد استمرار متابعتها لتنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين، وأن الرئيس الأمريكي يتقدم بالشكر للرئيس المصري وأمير دولة قطر على قيادتهما الحاسمة وشراكتهما في التوصل إلى هذا الاتفاق، وأن مصر تثمن الجهود التي بذلتها دولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة؛ للتوصل إلى اتفاق الهدنة بقطاع غزة”.

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