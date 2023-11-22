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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لحظة وصول العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لمطار القاهرة .. شاهد

صدى البلد

وصل الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية إلى مطار القاهرة الدولي، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف الملك عبد الله عاهل الأردن، خطورة حل الدولة الواحدة على الهوية الفلسطينية والإسرائيلية.

وأكد الملك عبد الله الثاني، في مقال له نشرته صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد الملك عبدالله، أن آلاف الضحايا خلال ما يزيد عن شهر من الحرب على غزة غالبيتهم من المدنيين، وأن الآلاف من الأطفال قتلوا تحت ركام المنازل والمدارس والمستشفيات المدمرة في غزة، متسائلا "كيف يمكن قبول هذه الأفعال الوحشية والجرائم باسم إنسانيتنا المشتركة؟".

ودعا الملك عبد الله الثاني، إلى احترام المبادئ الإنسانية "قبل أن يفوت الأوان ونصل إلى نقطة الانهيار الأخلاقي لنا جميعا"، لافتا إلى أن على عاتق القادة حول العالم مسؤولية مواجهة الحقيقة الكاملة لهذه الأزمة مهما بلغت بشاعتها.

وأشار إلى أن العائلات في غزة التي يتم قصفها وإخراجها من منازلها بلا مكان تحتمي فيه هي ضحايا عقاب جماعي، فلم يعد هناك مكان آمن بعد الآن، لا مستشفى ولا مدرسة ولا مبنى للأمم المتحدة.

الملك عبد الله ملك المملكة الأردنية الأردن الرئيس عبد الفتاح السيسي مطار القاهرة

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