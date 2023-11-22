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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: ترتيبات نهائية استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية

محافظ بنى سويف الدكتور
محافظ بنى سويف الدكتور محمد هاني غنيم

بحث محافظ بنى سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة الترتيبات النهائية في إطار خطة الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية حيث تبدأ عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار أيام ( 10 و11 و12 ديسمبر المقبل)، والتي تسبقها عملية الاقتراع في الخارج التي تُجرى ( أيام 1 و 2 و3 من نفس الشهر ).

وشدد المحافظ - خلال الاجتماع - على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع ، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة.

ووجه المحافظ بتفعيل آليات غرف العمليات الرئيسية والفرعية للتعامل الفوري مع أية مشكلات أو شكاوى أو معوقات قد تطرأ على سير العملية الانتخابية. 

واستعرض خطة جاهزية مقار اللجان الانتخابية المُخصصة لاستقبال الناخبين وإجراءات تأمين المقار الانتخابية وإجراءات التيسير على المرضى وكبار السن وذوي الإعاقة، وإمكانية تسهيل المواصلات للناخبين وغيرها من الإجراءات والخطوات المُنفذة والجاري الاستعداد لتنفيذها.
 

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