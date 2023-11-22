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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الإعلام الكويتي: المشاركة الكبيرة بالمعرض الدولي للكتاب تعكس مكانة الدولة الثقافية

افتتاح معرض الكويت
افتتاح معرض الكويت الدولي للكتاب

أكد وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي عبدالرحمن المطيري أن المشاركة الدولية الكبيرة في معرض الكويت الدولي للكتاب بدورته الـ46 بعدد 29 دولة منها 18 عربية و11 أجنبية و486 دار نشر تعكس مكانة الكويت الثقافية المرموقة.


وقال الوزير المطيري اليوم  الأربعاء عقب افتتاحه المعرض المقام برعاية الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في أرض المعارض الدولية بمشرف: أتشرف بالحضور نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في افتتاح المعرض الذي يتزامن مع مناسبة تعكس عمق وأصالة وثراء الثقافة والاهتمام بها في الكويت إذ نحتفي بمرور 50 عاما على إنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

 

وأضاف أن الثقافة والأدب في البلاد تحظيان باهتمام ودعم كبيرين ومستمرين من القيادة السياسية بقيادة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح و ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح .

 

وشدد على الاستمرار في العمل على ترجمة استراتيجية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من خلال إقامة مثل هذا المعرض والأنشطة الثقافية والأدبية المتنوعة التي تثري الساحة الثقافية والأدبية في الكويت وتحقق تطلعات المثقفين والأدباء.

وذكر أن هذا المعرض يأتي تحت شعار (شغفك له كتاب) كإشارة إلى أن لكل شغوف في كل مجال هناك كتاب يتناسب ويتوافق مع اهتماماته مهما اختلفت أنواع تلك الاهتمامات فهي فرصة للجميع للحضور والتعرف على ما يضمه المعرض من إصدارات تتناسب مع اهتماماتهم ورغباتهم.


وقال الوزير المطيري: نتشرف باختيار الشاعر الكويتي الكبير فهد العسكر رحمه الله شخصية الاحتفالية الثقافية المصاحبة للمعرض واختيار الدكتور سعد البازعي شخصية المعرض لما له من إسهامات ثقافية وأدبية عديدة أثرت الساحة الثقافية وثمن الحراك الثقافي الذي يشهده المعرض من محاضرات وورش عمل وندوات في مواضيع تم الحرص على تنوعها وتجددها لتناسب الجميع داعيا الجميع إلى الحضور والاستفادة مما سيطرح فيها من أفكار وتجارب ودروس.

أرض المعارض الدولية الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المعرض الدولي للكتاب عبدالرحمن المطيري

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