المصريين الأحرار في أسيوط ينظم مسيرة ضخمة بالسيارات لتأييد الرئيس السيسي

نظم حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط مسيرة حافلة بالسيارات لحث المواطنين علي المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري واستكمال مسيرة التنمية المستدامة.

وقاد محمد أبو عين، أمين شباب قطاع جنوب الصعيد وفرق شباب أمانات المحافظة، مسيرة ضخمة استمرت ساعتين طافت مدينة أسيوط والأماكن الحيوية على أنغام الأغاني الوطنية والأعلام وتوزيع صور الرئيس السيسي على المارة.

وقال أمين شباب المصريين الأحرار لجنوب الصعيد، إن المسيرة واحدة من خطة الحزب الاستراتيجية لتحفيز المواطنين المشاركة والنزول الشارع والتواصل المباشر، ولاقت تفاعلا وترحيبا كبيرا من المارة الذين تبادلوا الهتافات الداعمة و المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف «أبو عين »، أن توجيهات الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل بالتعامل المباشر مع المواطن والوصول لجميع النجوع والقرى وعدم الاقتصار علي المؤتمرات، ولذا فإن حملات طرق الأبواب والجلسات النوعية تطوف محافظات مصر وليست أسيوط وحدها، بينما من أسوان إلى مطروح وتأتي بثمار عظيمة.