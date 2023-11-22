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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توزيع 2 مليون شيكل.. قرار عاجل من الحكومة الفلسطينية يخص أهالي غزة

الحكومة الفلسطينة
الحكومة الفلسطينة

أكد إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، أنه تم تكليف وزير المالية بالتواصل مع سلطة النقد لبحث قضايا تتعلق برواتب الموظفين فيما يتعلق بالسلف أو بالشيكات الراجعة أو الدفعات المستحقة على القروض.

وقال “ملحم”، في تصريحات له نقلتها صحيفة “القدس برس”، “بالنسبة لدوام الموظفين يترك لكل وزارة الأمر بتخطيط ذلك بما لا يعرقل عملها، باستثناء وزارة الصحة”.

وأضاف الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، “سيتم توزيع مبالغ مالية على أهلنا في قطاع غزة من الأموال التي جمعتها وزارة الأوقاف والتي تقدر بـ2 مليون شيكل”.

الحكومة الفلسطينية : رفضنا جميع المخططات الرامية لفرض تدابير انتقالية

وأكد “رفضنا جميع المخططات الرامية لفرض تدابير انتقالية أو حلول جزئية للوصايا على شعبنا وفصل قطاع غزة عن أراضي 1967”.    

وأتم “نرفض مخططات التهجير القصري أو الطوعي للمواطنين ونطالب بوقف الممارسات الوحشية بحق الاسرى والتي تسببت باستشهاد العديد منهم”.

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