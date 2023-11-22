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رئيس التحرير
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برلمان

المصريين الأحرار عن نجاح مصر في اتفاق الهدنة بغزة: ثمار جهود حثيثة

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار

أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بنجاح الجهود المصرية الرامية الى إرساء السلام في المنطقة والتوصل إلي اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل المحتجزين لدى الطرفين، بعد سلسلة عنيفة من التصعيد والتضييق المطبق على القطاع.

 جهود حثيثة للدولة المصرية 

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار في بيان صادر اليوم ، إن الهدنة جاءت ثمار جهود حثيثة للدولة المصرية ودبلوماسية الرئاسة التي تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية القضايا وهدفها وقف نزيف الدماء وتحقيق حل عادل وفق الاتفاقيات الدولية وحدود الدولتين.

وأكد «خليل»، أن جهود الدولة المصرية حيال الأزمة الفلسطينية لا يجرؤ أحد المزايدة عليها منذ هبوب الرياح الأولي للازمة، والأحداث الراهنة دليل واضح على أن مصر علي رأسها قائد يجيد استخدام الدبلوماسية لحل أحلك الأزمات المعضلة التي تعجز دول عظمي عنها وهدنة غزة خير شاهد.

ووجه رئيس حزب المصريين الأحرار ، تحية اعتزاز وتقدير وإجلال للرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المعنية للجهود العظيمة والموقف الأمين المخلص للحفاظ علي الأمن القومي العربي وفي القلب منه الأمن المصري والرفض القاطع لمخطط التهجير الحلم الذي مازال يراود إسرائيل.

وأضاف «خليل»، أن الهدنة المؤقتة موضوع عادل جدا وموافقة إسرائيل جاءت نتاج جهود مصرية وأيضا ضغوط داخلية علي "نتنياهو" لاستعادة الأسري التي لم تستطع آلات الحروب العسكرية طيلة أربعين يوماً ويزيد ولعل قادة إسرائيل تعلم أن الحروب لا طائل منها والجميع خاسر فيها ويعلم الجميع أن السلام هو الحل الأمثل للتعايش وعلي إسرائيل أن تراجع المنهجية العدوانية ولو كنت أشك في ذلك.

وأوضح أن وقف أعمال القتال والإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة، والمفرج عنهم من جانب حماس سيكونون من النساء والأطفال وستطلق إسرائيل سراح 150 فلسطينياً من السجون، خطوة يمكن البناء عليها حال وجود نية حقيقية وتضافر دولي وعربي مع الموقف المصري العادل للحفاظ علي حقوق المدنيين وحق الشعب الاستقرار والعيش الأمن علي أرض وطنه.

وشدد علي أن دور مصر الرائد لتحقيق الاستقرار الهادف للمنطقة بأسرها لا ريب فيه ورد قاطع علي جهود القيادة السياسية والدولة المصرية بكافة مؤسساتها للحفاظ علي أشقائنا في غزة وحقوقهم الأصيلة في التمتع بالحياة الآمنة في بلادهم، وأشار إلى أن الدولة المصرية تحمل ملف القضية بأمانة وحرص ولن تدخر جهدا عبر تاريخها في مساندة الأشقاء وعضد لكل دول الجوار .
 

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