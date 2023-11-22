الأونروا: ما يدخل إلى غزة لا يمثل سوى 5% من احتياجات القطاع

أكدت وكالة الأونروا أن ما يدخل قطاع غزة يمثل فقط 5% من الاحتياجات التي تدخل قطاع غزة حاليا.

وقالت الوكالة إن قطاع غزة يعيش ظروفا صحية صعبة، وهو معرض بنسبة كبيرة لكوارث بيئية وصحية.

وبينت الوكالة أن ما يدخل من مساعدات قليل جدا ونضطر لتوزيعه على أكبر عدد من النازحين.

من جانبها؛ أعلنت وزارة الصحة في غزة أنه تم إخراج 450 من المرضى والجرحى من المستشفى الإندونيسي إلى جنوب القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تحتفظ بنحو 130 جثة من جثث الشهداء ولم يعدها حتى الآن.

وبينت الوزارة أن الاحتلال اعتقل 30 جريحا أثناء خروجهم من المستشفى الإندونيسي وأطلق سراح 20 منهم فقط.