إزالة 22 حالة تعد على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن قيام الوحدات المحلية المختلفة، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، والإدارات الزراعية، بحملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وقد أسفرت عن إزالة 22 حالة تعدي خلال 24 ساعة، على مساحة 19.5 قيراط.

وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تشنها محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن، والزراعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للتصدى بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

محافظة سوهاج

وأوضح اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والمشرف على حملات الإزالة بتكليف من محافظ سوهاج، أن الإزالات جاءت بواقع إزالة 9 حالات بمركز أخميم على مساحة 3 قراريط.

و6 حالات بمركز طما بمساحة 8.5 قيراط، وعدد 6 حالات بمركزي البلينا، والمنشاة بمساحة 6 قراريط، وحالة إزالة واحدة بمركز المراغة على مساحة 270 متر مربع، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين.