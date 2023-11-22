أحمد شوبير: الشاب الفلسطيني يريد مقابلة نجوم فريق الزمالك

أعلن الاعلامي أحمد شوبير عن استقبال نادي الزمالك للشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل بزيارة النادي ومقابلة نجوم الفريق



وكتب شوبير عبر حسابه علي موقع فيسبوك:"نادي الزمالك يستقبل ويلبي طلب الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل بزيارة النادي ومقابلة اللاعبين".





وتواجد الشاب الفلسطيني في تدريبات فريق الكرة وحظى باستقبال كبير من جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

وحرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة، خلال تواجده في تدريبات الفريق على الحديث مع الشاب الفلسطيني مؤكدا له بأن نادي الزمالك يرحب به في أي وقت، وشدد على دعم النادي دائما للقضية الفلسطينية.





وكان الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل ظهر في إحدى اللقطات المسجلة يؤكد أن حلمه هو زيارة نادي الزمالك ومقابلةنجومه المفضلين، ليقوم عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك بالتنسيق مع الجهاز الإداري بالتواصل مع الشاب الفلسطيني من أجل حضوره للنادي ومتابعة مران اليوم والتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين والجهاز الفني.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.