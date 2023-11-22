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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس تكبد الاحتلال خسائر فادحة

سرايا القدس
سرايا القدس

قالت سرايا القدس اليوم الأربعاء، إنها استهدفت آليات عسكرية صهيونية في بيت حانون وغرب بيت لاهيا ومحيط أبراج الشيخ زايد شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة حماس ، أن وقف إطلاق النار مع إسرائيل سيبدأ غدا عند الساعة العاشرة صباحا.

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وأصدرت حركة المقاومة الفلسطينية ، بيانا رسميا ردا على صفقة تبادل الأسرى جاء فيه: "إنطلاقا من مسؤوليتنا تجاه شعبنا الفلسطيني الصامد وجهودنا من أجل تعزيز قبضة شعبنا البطل في قطاع غزة، وبهدف ترسيخ إنجازات مقاومتنا التي تحققت في السابع من أكتوبر في الحرب ضد العدو الصهيوني، وبعد مفاوضات استمرت لأيام عديدة - نعلن بعون الله توصلنا إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت لمدة أربعة أيام".

وجاء في بيان حماس: "بعد جهود قطرية ومصرية مكثفة - ستتوقف النيران من الجانبين، وكذلك كافة العمليات العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، وتسليم الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، وسيتم زيادة المعدات الطبية والوقود إلى كافة مناطق قطاع غزة، بالإضافة إلى إطلاق سراح 50 أسيرا لدى الاحتلال ومن بينهم نساء وأطفال دون سن 19 عاماً من أبناء شعبنا في سجون الاحتلال، مقابل إطلاق سراح 150 امرأة وطفل".

تعليق النشاط الجوي في الجنوب لمدة أربعة أيام

كما ذكرت حماس أنه بموجب الاتفاق "سيتم تعليق النشاط الجوي في الجنوب لمدة أربعة أيام، وتعليق النشاط الجوي في الشمال لمدة ست ساعات يوميا ".

وأضاف أنه "خلال فترة وقف إطلاق النار سيتم ضمان حرية التنقل للأهالي في قطاع غزة، خاصة في شارع صلاح الدين حيث سيسمح لهم بالعبور من شمال القطاع إلى جنوبه".

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