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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدا.. "الانطباعية وتأثيرها على عالم الفن" ضمن محاضرات التذوق البصري بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يشهد قصر ثقافة الشاطبي بفرع الإسكندرية، غدا، محاضرة بعنوان "المدرسة الانطباعية" وذلك في تمام الساعة الحادية عشر، ضمن سلسلة المحاضرات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لمناقشة تاريخ الفن بداية من العصور القديمة، مرورا بعصر النهضة وظهور المدارس الفنية، وحتى العصر الحديث.

يناقش الفنان د .أحمد الشافعي أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، خلال المحاضرة عدة موضوعات أهمها نشأة المدرسة الانطباعية كحركة فنية والهدف منها، والصعوبات التي واجهت الانطباعيون نتيجة موضوعاتهم غير التقليدية، وتأثرهم بالتطورات العلمية.

كما تلقي المحاضرة الضوء على مدى تطور الحركة الانطباعية وتأثيرها على عالم الفن، وظهور الحركات التالية مثل "ما بعد الانطباعية والانطباعية الجديدة والفوفية"، وأخيرا رائدو حركة الانطباعية الذين تمردوا على المؤسسة الفنية التقليدية وقواعدها الصارمة من أبرزهم كلود مونيه، بيير أوجست رينوار، إدجار ديجا، وألفريد سيسلي.

وتعد المحاضرة هي السادسة من سلسلة المحاضرات الفنية لنادي التذوق البصري الخاصة ببيت ثقافة ٢٦ يوليو، التي تناقش موضوعات مختلفة حول تاريخ مصر الفرعوني، أنواع الفنون ودور الذكاء الاصطناعي في التصميم وغيرها، ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش والمنفذة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

قصر ثقافة الشاطبي المدرسة الانطباعية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني تاريخ الفن العصور القديمة

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