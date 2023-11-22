المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: نطالب باستغلال الهدنة بغزة لإدخال المساعدات

طالبت المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الأردنية سيما سامي بحوث، بتحقيق السلام العادل والشامل ووقف العنف والجرائم التي ترتكب في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها الآلاف أغلبهم من النساء والأطفال.

وأكدت في كلمتها في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في قطاع غزة :" الكثير من النساء والأطفال في قطاع غزة استشهدوا خلال العمليات الأخيرة".

وتابعت "العنف ضد فلسطينيي الضفة الغربية يتزايد، والمستوطنون يواصلون التعدي عليهم".

ودعت جميع المانحين إلى مواصلة دعم غزة، والتنسيق مع الهلال الأحمر المصري لإدخال المساعدات للقطاع، مشددة على ضرورة استغلال الهدنة في غزة لتنفيذ وقف كامل لإطلاق النار بالقطاع ورفع الحصار عنه.