عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: نطالب باستغلال الهدنة بغزة لإدخال المساعدات

صدى البلد

طالبت المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الأردنية سيما سامي بحوث، بتحقيق السلام العادل والشامل ووقف العنف والجرائم التي ترتكب في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها الآلاف أغلبهم من النساء والأطفال. 

المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: يجب زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة: يجب وقف القصف العشوائي على قطاع غزة

 

وأكدت في كلمتها في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في قطاع غزة  :" الكثير من النساء والأطفال في قطاع غزة استشهدوا خلال العمليات الأخيرة".

وتابعت "العنف ضد فلسطينيي الضفة الغربية يتزايد، والمستوطنون يواصلون التعدي عليهم".

ودعت جميع المانحين إلى مواصلة دعم غزة، والتنسيق مع الهلال الأحمر المصري لإدخال المساعدات للقطاع، مشددة على ضرورة استغلال الهدنة في غزة لتنفيذ وقف كامل لإطلاق النار بالقطاع ورفع الحصار عنه.

 

السلام غزة قطاع غزة اخبار التوك شو فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

خسائر مادية.. اللقطات الأولى بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي قرب العاصمة السورية| فيديو

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

إعلامي: مجلس الزمالك يطيح بالجهاز الإداري للفريق

مرتفع جوي.. الأرصاد تكشف أسباب استقرار الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

مصر تستعد لاستئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال

لماذا يظل اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي لغزًا حتى اليوم؟

الرئيس السيسي: احتواء إشكالية تنامي ديون الدول النامية ومتوسطة الدخل ضرورة ملحة

برلمانى: الدولة قدمت كافة أوجه الدعم للأشقاء فى غزة رغم الضغوطات

15 شاحنة وقود و90 للمساعدات الإنسانية والإغاثية تدخل إلى غزة

غير منضبط.. تعليق صادم لنجم الأهلي السابق عن انتقال فتوح للقلعة الحمراء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

داخل السيارة.. هاجر أحمد تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

إطلالة كلاسيكية.. شاهد | ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها الأخير

في مدينة الملاهي.. ياسمين صبري بإطلالة عفوية| شاهد

فيديو

ماذا قالت وزارة التموين عن أزمة السكر وأسبابها؟ «فيديوجراف»

تسرب غاز في القرية الذكية.. وذعر بين المصابين | ماذا حدث؟

حقيقة أزمة السجائر وأسعارها الحقيقية في الأسواق

تذبذب غريب في أسعار الذهب ومفاجأة بعيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ