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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

رئيس حماية المستهلك: دور الغرف التجارية هام ومحوري لتحقيق الانضباط في الأسواق

صدى البلد

استقبل إبراهيم السجيني اليوم، الأربعاء، المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس ادارة الغرفة بالجيزة  أحمد جابر.

رحب رئيس الجهاز بالزيارة، وهنأ رئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس جهاز المستهلك بتوليه قيادة الجهاز في الفترة الحالية وأهمية دور الجهاز المحوري في ضبط الأسواق مُتمنيين له دوام التوفيق .

واستعرض  اللقاء أهمية دور الجهاز في هذه الفترة  ودوره في ضبط الأسواق،وأضاف إلي ضرورة التنسيق والتعاون المشترك مع الغرف التجارية في المرحلة القادمة وذلك لتحقيق الإنضباط في الأسواق وضرورة أن يكون هناك وعي للتجار بالقانون ، مؤكداً أن تحقيق الإنضباط في السوق هو خطة عمل الجهاز في الفترة الحالية .

وأوضح رئيس الغرفة أنهم مُتطلعين إلي التعاون والتنسيق المشترك بين جهاز حماية المستهلك والغرفة التجارية بالقاهرة، مُشيدا بالدور الحيوي والهام الذي يقوم به الجهاز ، وأن الغرفة ستعمل مع الجهاز في الفترة الحالية علي الإلتزام بالقانون وتوعية التجار لتحقيق الإنضباط في الأسواق، مُثمناً دور الجهاز في التوعية والحملات الرقابية التي يشنها الجهاز في الأسواق .

وأعرب رئيس الجهاز عن امتنانه وشُكره للغرفة التجارية لهذه الزيارة، مؤكداً علي إهتمامه وتطلعه للتنسيق والتعاون بين الجانبين لتحقيق الإنضباط الكامل في الأسواق .
 

ابراهيم السجيني إدارة الغرفة التجارية التنسيق والتعاون الحملات الرقابية الغرفة التجارية بالجيزة المهندس أسامة الشاهد

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