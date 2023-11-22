عضو العلاقات الخارجية بالنواب تشيد بجناح وزارة العدل بمعرض القاهرة للتكنولوجيا

قامت النائبة جيهان زكي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بزيارة الجناح الخاص بوزارة العدل بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك بدعوة من المستشار عمر مروان وزير العدل.

وأشادت النائبة چيهان زكي، عقب تفقدها للمشروعات الخدمية التكنولوجية وخاصة مشروع الوحدة الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي، لإصدار محررات الوزارة، بجهود وزارة العدل في سبيل خدمة الوطن والمواطنين، معربة عن تقديرها لهذه الجهود في سبيل تحقيق النهضة الشاملة في شتى المجالات.

وأعربت عن بالغ سعادتها وتنامي فخرها بالدور الفعال لوزارة العدل، في تقديم الخدمات للمواطنين وتيسير سبل التعاون معهم لتخفيف الأعباء الورقية عن كاهلهم، مؤكدة أن استحداث وحدة ذكية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج محررات وزارة العدل عن بعد، على نحو يمكن المواطن من الحصول عليها بمختلف أنواعها من خلال هذه الوحدات الذكية، يعد انجازا كبيرا للمواطنين المصريين في الداخل وكذلك الخارج والذين كانوا يضطرون للانتقال إلى القنصليات والسفارات المصرية لاستخراج محررات الوزارة.

وأكدت النائبة چيهان زكي، أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والتي تولي اهتماما كبيرا بملف المصريين بالخارج، تعمل على قدم وساق منذ بدء الفصل التشريعي الثاني بشأن ملف مكاتب التصديقات في الداخل وكذلك الخدمات القنصلية في الخارج وذلك إدراكا من أعضاء اللجنة بأهمية رفع المعاناة عن المواطنين في هذا الشأن.

كما أشادت بدور وزارة العدل في مشروع حقيبة التوثيق المتنقل، وهو عبارة عن حقيبة مزودة بأحدث المعدات التقنية والتي تعد بمثابة مكتب توثيق متنقل، يقوم الموثق باستخدامها في حالات التنقل الخارجية ويتم حجز تلك الخدمة من خلال الرقم الساخن 15999، مؤكدة أن هذه الطفرة النوعية التي تعظم من الاستفادة بالتقنيات الحديثة، إضافة كبيرة لخدمة المصريين بالخارج بما يتناسب مع صورة الوطن الذي ترسمها الاستراتيجيات الجديدة للجمهورية الجديدة، معربة عن تقديرها واحترامها لهذا الجهد المشكور من قبل وزارة العدل والجهات المعنية.