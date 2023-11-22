جامعة حلوان: خدمات مقدمة من مكتب العلاقات الدولية للباحثين

يطلق مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان العديد من اللقاءات والندوات “الأونلاين” والبرامج التدريبية لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بالجامعة ولتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول وكيفية الاشتراك بها.

وكشفت جامعة حلوان، عن أن خدمات مكتب العلاقات الدولية المقدمة للباحثين بالجامعة تشمل الآتي:

تقديم الدعم الفني لكافة الراغبين فى التقدم للحصول على المنح الدولية

ضمان إتاحة كافة المعلومات الخاصة بالمنح المقدمة لكافة كليات الجامعة داخل وخارج الحرم.

متابعة المنح المقدمة والإعلان عنها

إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير عملية التقدم لأعضاء المجتمع الأكاديمي بالجامعة

تعريف الباحثين بالجامعة بكافة المنح الدولية التي يمكن التقدم اليها

تيسير اجراءات التقدم للمنح الدولية للباحثين و مساعدتهم بها

وكان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أكد أن المورد البشرى هو أهم مورد، ونجد حرص الدولة وعلى راسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب والعمل على تنمية مهاراتهم.

وصرح رئيس جامعة حلوان، بأن قيمة أى بلد بشبابها ولابد من توظيف تلك الطاقة فى تحقيق مسيرة التنمية، مؤكدا على ضرورة امتلاك الشباب الوعى والمعرفة والعلم، فنحن الان فى عصر المعلومات واتاحة البيانات ويجب التحقق من المعلومات الصحيحة.

ونوه بأهمية امتلاك الأفكار غير النمطية التى تساهم فى إحداث طفرة لأى مكان.

وأشاد رئيس الجامعة بحجم المشروعات القومية التى تحققت على ارض مصر، موصيا الشباب بالحفاظ على البلاد من خلال مشاركتهم فى الانتخابات وبهذا يتم هدم كل مخطط يحاك للبلاد بالوعى الذى سيظهره الشباب فى مشاركته الفعالة واظهار صورة ديمقراطية حضارية تعبر عن مصرنا الغالية و استكمالا لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيقا للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال البيان الصادر من جامعة حلوان الذي يفيد أن الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة نظمت ندوة بعنوان "الشباب وحفظ السلام" تحت شعار المسيرة والمسار من أجل التنمية والاستقرار" انزل .. شارك".

وقد أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان عن مواعيد بدء دورة اللغة الإنجليزية المستوى الأول، ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر 2023.

وذكر المركز أن مواعيد الدورة ستكون يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا بمعمل رقم 6 بالمبنى الفرعي لكلية الآداب.

وتقدم دورات مركز اللغات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتورة أماني السيد وكيل كلية الآداب، والدكتور شادي الكردي مدير المركز.

وحث المركز الراغبين في التسجيل والحجز على سرعة التوجه لمركز اللغات.