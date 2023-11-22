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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قفلها.. إبراهيم فايق يكشف وجهة عمر كمال

صدى البلد

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق عن قرار عمر كمال بشأن الانتقال إلي نادي الزمالك أو براميدز.

 

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" قفلها تماما قدام بيراميدز والزمالك: قال لهم انا رغبتي النادي الأهلي 🦅🔥
بنسبة 90% عمر كمال عبد الواحد في الأهلي يناير المقبل بس بشرط واحد.


كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مودرن فيوتشر طلب الحصول على مبلغ 7 ملايين جنيه بالإضافة إلى لاعب واحد فقط بالميركاتو الشتوي".

 

وأضاف أمير هشام: "فيوتشر طلب الحصول على خدمات كريم نيدفيد أو صلاح محسن أو خالد عبدالفتاح، ولكن الأهلي يرفض رحيل نيدفيد مرة أخرى".

 

واستطرد: "هناك مفاضلة بين خالد عبدالفتاح وصلاح محسن، والأول سيكون هو الأقرب للخروج، وسوف يتم الاتفاق على رحيل اللاعب بعد استنفاذ الأهلي عدد الإعارات".

 

واختتم: "اللاعب الذي سوف ينتقل إلى مودرن فيوتشر على سبيل البيع النهائي، وسوف يتم تقليل قيمة الصفقة المادية في انتقال عمر كمال من 7 ملايين إلى 2 أو 4 ملايين جنيه، وسوف يحسم كولر اسم الراحل عن الفريق، والأقرب هو خالد عبدالفتاح للخروج".

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