لا مكان للعنف بكرة القدم..أول تعليق من الفيفا على أحداث مباراة البرازيل والأرجنتين

أدان السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الاشتباكات التى حدثت بين أنصار منتخبي البرازيل والأرجنتين، خلال مباراة السوبر كلاسيكو في ريو دي جانيرو ضمن تصفيات مونديال 2026.

وقال إنفانتينو، عبر حسابه على انستجرام باللغات الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية: "لا مكان على الإطلاق للعنف في كرة القدم على أرضية الملعب أو خارجه، ومواجهات مماثلة لا مكان لها في رياضتنا أو في مجتمعنا".

وتابع: "يجب أن تكون الحماية مؤمنة للعب والتمتع بكرة القدم وأناشد السلطات المختصة باحترام ذلك على جميع المستويات، لجميع اللاعبين والأنصار والأجهزة الفنية للمنتخبات والمسؤولين من دون استثناء".

وأكد: "فيفا لم يفتح أي تحقيق تأديبي، إنه إجراء يتطلب المزيد من الوقت لأنه يتعين الحصول على تقرير المباراة بالتفاصيل لدراسته".

وأدت المواجهات بين أنصار المنتخبين في المدرجات وتدخل الشرطة بشراسة، إلى تأخير انطلاق المباراة 30 دقيقة وتوجه لاعبو الأرجنتين إلى غرف الملابس بعد عزف النشيد الوطني للبلدين.

وعاد المنتخب الأرجنتيني إلى أرضية المستطيل الأخضر بعد أن هدأت الأمور في المدرجات، وخرج المنتخب فائزا 1-0 سجله مدافعه نيكولاس أوتامندي منتصف الشوط الثاني، ملحقا بالبرازيل أول خسارة على أرضها في تاريخ تصفيات كأس العالم.