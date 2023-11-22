واشنطن تتراجع مع توسع شعبيتها والتعاطف معها .. بوليتيكو الأمريكية: لتلك الأسباب حماس ليست داعش

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تحتفظ بسياسة التوافقات التي تخدم مصالحها، وبعد أن خرج مسئولوها في أعقاب طوفان الأقصى، ورددوا ما قالته تل أبيب، بأن حماس مثل داعش، بل هي أسوأ من داعش، فإذا بها تتراجع عن تلك التصريحات بعد موجة التعاطف مع غزة وحماس التي اجتاحت العالم، بما في ذلك الداخل الأمريكي، وإذا بأحد أكبر الصحف الأمريكية تخرج بتقرير موسع تحت عنوان "حماس ليست داعش"، لتفند العديد من الأسباب التي تجعل حماس حركة مسلحة مختلفة تماما عن داعش، وذلك رغم المرجعية الدينية للحركتين.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن حماس ليست داعش، والمقارنة في حد ذاتها تؤدي إلى نتائج عكسية، وإن التظاهر بأن الجماعتين متماثلتان لن يؤدي إلا إلى زيادة صعوبة حماية إسرائيل وإنهاء الحرب، وهي مقارنة تم تعزيزها من قبل العديد من المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين، بما في ذلك وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي علق، أثناء زيارته لإسرائيل بعد وقت قصير من الهجوم، بأن ما فعلته حماس كان "أسوأ من داعش".

أوجه الاختلاف كثيرة من التنظيمين

وتوضح الصحيفة الأمريكية، أنه رغم الموقف الغربي من أحادث طوفان الأقصى، والهجوم على المستوطنات، فلا بد من القول إن حماس ليست داعش، وهناك اختلافات بين المجموعتين أكثر بكثير من أوجه التشابه، وإن الاعتراف بهذه الحقيقة أمر بالغ الأهمية، فقط عندما يتم فهم الكيفية التي تعمل بها حماس حقاً ـ وما الذي تهدف إليه ـ سوف يكون من الممكن مواجهة الجماعة بطريقة تساعد إسرائيل على استعادة أمنها وإنهاء الحرب في نهاية المطاف، وكما أخبرنا مؤخراً زعيم سابق لجماعة سلفية مسلحة متعاطفة مع داعش، "هناك اختلاف كبير بين داعش وحماس".

وإليك ما يحتاج صانعو السياسات والجمهور إلى معرفته:

الدولة مقابل الخلافة

حماس منظمة قومية تسعى إلى تدمير إسرائيل واستبدالها بدولة فلسطينية، ومن المؤكد أنها أيضًا جماعة دينية، على غرار القالب الإسلامي لجماعة الإخوان، التي نشأت منها، ولكنها تسعى في نهاية المطاف إلى دولة تشبه أية دولة أخرى في المجتمع الدولي، تتمتع بمقعد في الأمم المتحدة وفي المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية. أهدافها محلية .

ومن ناحية أخرى، فإن تنظيم الدولة الإسلامية لديه أهداف عابرة للحدود الوطنية وهو منظمة دينية أصولية، يسعى تنظيم داعش إلى بناء خلافة عالمية ترتكز على تفسيره الحرفي للكتاب المقدس، وبدلاً من التطلع إلى أن يكون عضواً في المجتمع العالمي للأمم، سعى داعش إلى غزو الدول وإخضاع مواطنيها تحت تهديدات الترهيب والموت، ولو نجح تنظيم داعش في تعزيز قاعدته الإقليمية في العراق وسوريا، لكان قد سعى إلى تقويض الأمم المتحدة وتدميرها، وليس الانضمام إليها.

ويقول المتعاطف مع داعش إن “داعش جماعة إسلامية خالصة” تتبع الأفكار والمفاهيم الإسلامية، وتبلغ ذروتها في “أسلوب الحياة الإلهي الإلزامي المسمى بالخلافة”، ويضيف أن حماس "تحمل علم فلسطين"، في حين أن تنظيم داعش "يحمل راية الإسلام".

"سيادة الإنسان"

ومن المؤكد أن غزة التي تحكمها حماس ليست منارة ديمقراطية، لكن أعضاء داعش ومؤيديها ينتقدون حماس بسبب مشاركتها في العملية الانتخابية، كما فعلت في عام 2006 عندما فازت حماس بالانتخابات في غزة بنسبة 44% من الأصوات، ويزعم المتعاطف مع داعش أن حماس "تقبل سيادة الإنسان" وتنكر "سيادة الله وسيادته". ويضيف: “لا يوجد شيء اسمه ديمقراطية وتشريع وضعي، لأن كل شيء شرعه الله تعالى في الشريعة”، وبعبارة أخرى، ينتقد أنصار داعش حماس لفشلها في تطبيق الشريعة الإسلامية وفقا لتفسيرات الدولة الإسلامية.

الانقسامات حول إيران

كما يقوم داعش بانتظام بتشويه سمعة حماس بسبب اعترافها بجمهورية إيران الإسلامية (الشيعية) وتلقيها الدعم منها، وتنتقد الترجمة الإنجليزية غير الرسمية لبيان داعش الأخير الجماعة الفلسطينية بسبب "اقترابها" من النظام الإيراني "بالصداقة والأخوة"، ويعتبر داعش إيران عدوًا أكثر مراوغة حتى من الولايات المتحدة وإسرائيل، لأن داعش يعتبر الشيعة رافضي ، أو رافضين ، ويعطي الأولوية لاستهدافهم بالموت فوق أي خصم آخر، ويشكل الترويج للطائفية جوهر أساليب التجنيد التي يتبعها تنظيم الدولة الإسلامية، لذا فإن حصول جماعة سنية مثل حماس على الدعم من دولة شيعية مثل إيران يعتبر خارج نطاق الإسلام.

مؤيدو داعش: التشبيه إهانة لنا

وبسبب هذه الاختلافات وغيرها، فإن تنظيم الدولة الإسلامية "ينظر إلى حماس بازدراء ومرتدين"، وفقا لمتعاطف آخر مع داعش، وفي الواقع، أحد الأسباب الأخرى التي تجعل داعش تنظر إلى حماس بازدراء هو أن حماس تسامحت مع الجماعات الدينية الأخرى في غزة ، وهو أمر لن تفعله داعش أبدا، ويخلص المتعاطف الأول مع داعش إلى أنه "ليس من العدل أن نطلق على حماس اسم داعش، وهذه إهانة لداعش".

ونظراً لهذه الاختلافات العقائدية والأيديولوجية العميقة، فليس من المستغرب أن يمتنع داعش ومؤيدوه عن الإشادة بحماس بسبب هجومها الذي شنته في 7 أكتوبر، حتى عندما أشاد بها تنظيم القاعدة ومجموعة من الجماعات التابعة لها، بما في ذلك حركة الشباب وحركة الجهاد الإسلامي. - تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وتنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية.

لعبة النهاية

وستؤثر الفروق بين حماس وتنظيم الدولة الإسلامية أيضًا على كيفية انتهاء الصراع الحالي في نهاية المطاف، فمع داعش، لم يكن هناك أي مجال للتفاوض، ولم يكن لداعش أي دولة راعية، كما تفعل حماس مع إيران (وكان الأمر كذلك مع سوريا)، كما أن تنظيم داعش لم يحظى بمستوى الدعم الشعبي الذي تتمتع به حماس، سواء داخل منطقة عملياتها أو على المستوى الدولي، ففي الواقع، كان تنظيم الدولة الإسلامية يشكل تهديدا كبيرا لدرجة أنه ولّد استجابة عالمية حقيقية من خلال التحالف العالمي لهزيمة داعش ، الذي يتألف من 86 دولة، وكان لدى البلدان التي تضم أعدادا كبيرة من السكان المسلمين وجهات نظر سلبية للغاية تجاه الجماعة الإرهابية.

حماس أهدافها سياسية

وخلافاً لتنظيم داعش، فإن بعض أهداف حماس سياسية في الواقع، وبالتالي لن يكون هناك حل فعال للأزمة ما لم يتضمن أيضاً حلاً سياسياً، ومع ذلك، إذا تم مساواة حماس بتنظيم داعش، كما تشير القياسات الخادعة، فإن الخيارات الوحيدة المتاحة للتعامل معها ستكون ذات توجهات عسكرية، ومثل هذه القياسات تخاطر أيضاً بخلق نبوءة ذاتية التحقق، وكلما ربط المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون حماس بتنظيم داعش، كلما أغلقوا الباب أمام أي تسوية سياسية محتملة.

وإن الجهود الجارية لتدمير حماس قد تؤدي إلى نتائج عكسية مع تزايد الوفيات بين المدنيين وتحول الرأي العام العالمي ضد إسرائيل، وبالتالي الولايات المتحدة. إن ملاحقة الرد الحركي على حماس قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف الجماعة، ولكن من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى تدميرها بالكامل. ومن المرجح أن قادة عمليات حماس قد تم نقلهم من غزة قبل الهجوم، ربما إلى لبنان أو إيران أو سوريا، لضمان استمرارية المنظمة، وخاصة بين المتشددين فيها.

ويمكن أن تؤدي التداعيات إلى تكرار أكثر تطرفًا للجماعة – حماس 2.0 – والتي يمكن أن تنهض من تحت الرماد في غزة وتستمر في ارتكاب أعمال العنف والإرهاب ضد إسرائيل. وإذا حدث ذلك، فسوف تثبت حماس أنها تشبه داعش في جانب واحد على الأقل غير مرحب به: وهو قدرتها على الصمود.