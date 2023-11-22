حزب المؤتمر: على المواطن المشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية

علق رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، على مواصلة الحملات الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية بمختلف محافظات الجمهورية .

وقال رضا فرحات في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" نحن أمام مشهد رائع لمسار التحول الديمقراطي في مصر ".

وأضاف رضا فرحات:" نشهد حراكا سياسيا غير مسبوق خلال الفترة الماضية وهذا التحرك طال انتظاره وبدأ الحراك السياسي منذ دعوة الرئيس السيسي لانعقاد جلسات الحوار الوطني في مصر".

وتابع رضا فرحات :" مصر تسعى إلى تغيير شكل الحياة السياسية كي تنطلق للمزيد من التقدم ومصر من الدول العريقة في مجال الديمقراطية ".

وأكمل رضا فرحات :" نجد مرشحين في الانتخابات الرئاسية من الأحزاب المصرية بمختلف آرائها ومواقفها ونشهد مساحة إعلامية جيدة لكل المرشحين في الانتخابات الرئاسية ".

ولفت رضا فرحات:" حزب المؤتمر يدعم ويؤيد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية"، مضيفا:" على المواطن المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية المقبلة ".