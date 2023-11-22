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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حزب المؤتمر: على المواطن المشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

علق رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، على مواصلة الحملات الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية بمختلف محافظات الجمهورية .

 

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وقال رضا فرحات في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" نحن أمام مشهد رائع لمسار التحول الديمقراطي في مصر ".

 

وأضاف رضا فرحات:"  نشهد حراكا سياسيا غير مسبوق خلال الفترة الماضية وهذا التحرك طال انتظاره وبدأ الحراك السياسي منذ دعوة الرئيس السيسي لانعقاد جلسات الحوار الوطني في مصر".

 

وتابع رضا فرحات :" مصر تسعى إلى تغيير شكل الحياة السياسية كي تنطلق للمزيد من التقدم ومصر من الدول العريقة في مجال الديمقراطية ".

 

وأكمل رضا فرحات :" نجد مرشحين في الانتخابات الرئاسية من الأحزاب المصرية بمختلف آرائها ومواقفها ونشهد مساحة إعلامية جيدة لكل المرشحين في الانتخابات الرئاسية ".

 

ولفت رضا فرحات:" حزب المؤتمر يدعم ويؤيد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية"، مضيفا:"  على المواطن المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية المقبلة ".

المؤتمر الانتخابات الرئاسية انتخابات مصر اخبار التوك شو

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