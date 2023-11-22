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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان.. البرهان يصدر قرارا بإنهاء تكليف عدد من الولاة

البرهان
البرهان

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرارا بإنهاء تكليف عدد من الولاة وهم إسماعيل عوض الله العاقب من مهام والي ولاية الجزيرة وخوجلي حمد عبدالله من مهام والي ولاية كسلا بالإضافة الي الباقر أحمد علي من مهام والي الولاية الشمالية

ووفق وسائل إعلام سودانية؛ فقد شمل القرار أيضا إنهاء تكليف معتصم عبد السلام عوض عبد السلام بمهام والي ولاية غرب كردفان وكذا سعد آدم بابكر من مهام والي ولاية وسط دارفور بالإضافة الي حامد محمد التجاني هنو من مهام والي ولاية جنوب دارفور.

كان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قد أصدر قراراً  بإنهاء تكليف كل من  فريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين بمهام وزير الداخلية و محمد سعيد الحلو من مهام وزير العدل.

كما انهي تكليف بتول عباس عوض من مهام وزير الصناعة و عبد العاطي أحمد عباس من مهام وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

وشدد القرار علي وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة بوضع هذا القرار موضع التنفيذ .

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