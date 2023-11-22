مجلس السيادة السوداني يعلن أسماء وزراء الداخلية والعدل والصناعة والأوقاف الجدد

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان قرارا، اليوم الأربعاء، باعتماد مجلس الوزراء الانتقالي والقاضي بتكليف عدداً من الوزراء في المناصب وزراء الداخلية والعدل والصناعة والأوقاف.

وعين كل من اللواء شرطة م خليل باشا سايرين امرقيل بمهام وزارة الداخلية، ومعاوية عثمان محمد خير بمهام وزارة العدل.

كما عين محاسن علي يعقوب بمهام وزارة الصناعة، وأسامه حسن محمد أحمد - بمهام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

ووجه القرار وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ.

وأقال “البرهان” كلاً من فريق شرطة حقوقي، خالد حسان محيي الدين، من مهام وزير الداخلية، ومحمد سعيد الحلو، من مهام وزير العدل، وبتول عباس عوض، من مهام وزير الصناعة.

كما أقال عبد العاطي أحمد عباس من مهام وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

وشدد البرهان على أنه على وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة، وضع هذا القرار موضع التنفيذ.