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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الخارجية: وقف العمليات العسكرية في غزة فرصة لإدخال المساعدات وعلاج المصابين

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن الهدنة وتبادل الأسرى خطوة هامة لوقف العمليات العسكرية لبضع أيام لإرسال المساعدات الإنسانية، وإخراج الجرحى ومعالجتهم، وهي خطوة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الذي طالب بعقد هدنات إنسانية لفترات متعاقبة، وهي خطوة مهمة قامت به مصر وقطر للوصول لهذا الاتفاق. 

الخارجية تتحدث عن القضية الفلسطينية 

وأضاف "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن جولة وزراء الخارجية العرب هامة لتنفيذ القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية، من خلال تشكيل لجنة من وزراء خارجية مصر، والأردن، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا من أجل التوصل إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، والدول المؤثرة دوليا لشرح الموقف المصري العربي الإسلامي، والتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، والمطالبة بهدنة ووقف إطلاق النار كامل، وطرح رؤية القضية الفلسطينية، وعلاج الأسباب الجذرية وراء الأزمة. 

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الجولة بدأت بزيارة الصين ولقاءات هامة هناك، ومن ثم انتقلت إلى روسيا، وإجراء لقاءات مع وزير خارجية روسيا، ومن ثم انتقلت إلى العاصمة البريطانية لندن، وعُقد لقاء هام مع وزير الخارجية البريطاني، والآن اللجنة اجتمعت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويُعقد اجتماع مع وزير خارجية فرنسا، وكل الاجتماعات هي نقل الرسالة العربية الإسلامية بوضوح. 

القضية الفلسطينية العمليات العسكرية الخارجية المصرية برنامج على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى القمة العربية الإسلامية

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