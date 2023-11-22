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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحرك جديد من الأهلى ضد عبدالله السعيد

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

في تطوّر جديد بقضية النادي الأهلى ولاعب بيراميدز عبد الله السعيد، تواصل مسئولو النادي الأهلي مع محام برتغالي بديلًا للسويسري مونتيري لتولي قضية النادي ضد عبدالله السعيد، لاعب الأهلي السابق.

وحصل عبدالله السعيد على حكم لصالحه بعدم دفع مبلغ 2 مليون دولار لصالح الأهلي، بقرار من المحكمة الرياضية الدولية كاس، وأكد مسئولو النادي الأهلي، أنه تقرّر تولي محامٍ جديد للقضية بدلًا من مونتيري.

وأوضح مسئولو الأهلي أن المحامي البرتغالي يقوم حاليًا بمعرفة مدى أحقية الأهلي في الطعن على الحكم الذي حصل عليه اللاعب بعدم سداد الـ2 مليون دولار لصالح الأهلي.

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