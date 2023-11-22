اتحاد المصريين بالخارج: تنسيق متواصل مع حملة السيسي الرسمية لتوعية الجاليات بالمشاركة بالانتخابات

قال الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الاتحاد والحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي، للعمل علي تيسير إجراءات التصويت في الانتخابات لأبناء الجاليات المصرية بالخارج.

وأكد حسين، في بيان صحفي اليوم، أنه التقي منذ أيام قليلة بالمستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي، وتم عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أعضاء الاتحاد من مختلف دول العالم.

وأكد "حسين" أن المستشار محمود فوزي، أكد خلال اللقاء علي أن المصريين في الخارج يمثلون قوة ناعمة لمصر، وأن الحملة الرسمية حريصة علي فتح جسور الود والتواصل معهم، خاصة أن أعطت اهتمام القيادة السياسية غير المسبوق بالمصريين بالخارج بإطلاق المبادرات المختلفة منها تسوية الموقف التجنيدي ومبادرة تيسير استيراد السيارات وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى ربط المصريين في الخارج بالدولة المصرية.

وأشار إلي أنه عقب اللقاء الذي عقده المستشار محمود فوزي مع مع قيادات الجاليات وأعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج بحضوره، قام رئيس الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي بعقد لقاءات منفصلة مع جالية كل دولة على حدة وذلك بصفة يومية .

وأشار رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إلى أنه يعرض علي رئيس الحملة بصفة مستمرة نتائج اللقاءات التي يعقدها أعضاء الاتحاد مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج، للعمل علي توعيتهم بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم ، وتصويتهم لصالح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وأشاد "حسين" باهتمام المرشح الرئاسي بالمصريين في الخارج منذ عام 2014، حيث جاء إنشاء وزارة الدولة للهجرة، استجابة لمطالب المصريين بالخارج بهدف تدعيم الروابط السياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين وطنهم وبين بعضهم البعض، وتكوين رأي عام وطني، يساند القضايا الوطنية والقومية والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في شتى مجالات التنمية.



يُذكر أن المستشار محمود فوزي عقد لقاءً مفتوحًا مع عدد من ممثلي الاتحاد من مختلف دول العالم بحضور رئيس الاتحاد الدكتور محمود حسين ، وشارك فيه أبناء الجاليات المصرية في أيرلندا الشمالية – روسيا – الكويت – سويسرا – بلغاريا – إيطاليا – السعودية – رومانيا – الإمارات – قطر – النمسا – فرنسا – البحرين – هولندا – اليونان – أوزبكستان – طاجكستان – عمان – كندا – أمريكا – ألمانيا – إنجلترا – السويد.