المرشح الرئاسي حازم عمر: حزب الشعب الجمهوري ينتقي كوادره لإكسابهم الخبرات

قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسى للانتخابات الرئاسية، إن حزب الشعب الجمهورى ينتقى كوادره حتى يتم ثقل الجميع بالخبرات ويصبحوا مستعدين لتولي المسؤولية.

وأوضح حازم عمر خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة "الحياة"، الحزب كان يشتبك مع كل القضايا المصرية لتأهيل الجميع لتولى المسئولية فى يوم ما".

الدفع بمرشح

وأكد المرشح الرئاسى، أن العديد من القيادات كانت متحمسة لقرار الدفع بمرشح فى الانتخابات الرئاسية والبعض كان متحفظا على هذا القرار لأسباب بعضها متعلق بالموروثات القديمة وبعض الممارسات السابقة.

وأوضح أن الحزب يدخل الانتخابات الرئاسية بشكل جدى ويعمل بكل إخلاص ومثلما استطاع تحقيق أهداف كثيرة فى الماضى واستراتيجيات وضعاها فهذا بداية التغيير نحو الديمقراطية والديمقراطية مسار ولا تختزل فى قرار".

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