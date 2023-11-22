حزب المؤتمر : آن الأوان لتجديد العهد بانتخاب السيسي لولاية رئاسية جديدة

قال اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر والأمين العام، إنه لا يختلف أحد أن الوطن يمر بمنعطف تاريخي كبير والتحديات تواجهه من كل حدب وصوب، ولكن هناك إرادة شعبية حقيقية فولاذية قادرة على قهر الصعاب ومواجهة التحديات.

وأضاف رسلان جئت إليكم من أقصي الصعيد كأحد أبناء الجنوب ومن محافظة قنا تحديدا، وأنا اعلم عزيمتكم وكلمتكم وشاهدناها معا في 30 يونيو عندما انتفض الشعب ضد اختطاف الوطن وقررتم علي قلب رجل واحد اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية بعدما تحمل المسئولية ووضع يده علي كفه ..وانقذ وطنه من الجماعة الارهابية.

وتابع رسلان، أننا اليوم في اختبار حقيقي نعلم فيه ما تحقق من إنجازات حقيقية في الجمهورية الجديدة ولدينا إصرار كبير علي استكمال الإنجازات، ومن باب إسناد الفضل لأهله وصاحبه هو الرئيس السيسي الذي أدى دورة الوطني وسجله التاريخ بحروف من نور، آن الأوان أن نجدد له العهد بانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسيه جديدة.. لجني ثمار ما قمنا به خلال السنوات الماضية.

ووجه رسلان، رسالة شكر وعرفان وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي لترشحه لولاية رئاسية جديدة ،قائلا كلمتكم ليست للمصريين فقط ولكن لكل العالم بأننا خلف رئيسنا الزعيم الوطني الشجاع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتم رسلان كلمته قائلا:ولنا كلمه سنقولها للرئيس أمام الصندوق يوم الانتخابات أننا خلفك مؤيدين لانه لاحياد في حب الوطن ولاتهاون في الدفاع عن مقدراته .



جاء ذلك بالكلمه التي القاها بالمؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.