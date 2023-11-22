بسبب حزب الله.. وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر لبنان من الحرب

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين اليوم الأربعاء، إن هجمات حزب الله قد تؤدي إلى حرب في لبنان.

ومن جهته، كثف حزب الله اللبناني اليوم هجماته على مواقع مختلفة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلي اختراق مسيرة للأجواء الإسرائيلية، مما دفع الحكومة إلى مطالبة يكان إيلات بترك منازلهم.

و قال حزب الله اللبناني اليوم الأربعاء، إنه استهدف موقعي المرج وبياض بليدا الصهيونيين قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وأكد حزب الله، أن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع المالكية مجددًا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.