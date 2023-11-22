تامر أمين يكشف بنود صفقة المحتجزين بين المقاومة وإسرائيل

علق الإعلامي تامر أمين خلال برنامج آخر النهار المذاع على فضائية النهار على التفاصيل الكاملة للهدنة المرتقبة بين المقاومة وإسرائيل قائلا "الحمد لله الذي هداهم لهذا"، فقد تم الموافقة من قبل الطرفين الفلسطيني والصهيوني على أتمام صفقة تبادل الأسري وإتمام الهدنة.

أهم بنود صفقة تبادل الأسري بين الفلسطينيين وإسرائيل

وقال أمين خلال برنامج “آخر النهار”، "بنود الصفقة تنص على أولا: إتمام وقف إطلاق النار مؤقتا لمدة ٤ أيام بلياليها، ثانيا إطلاق سراح ٥٠ رهينة من الرهائن الإسرائيلية التى كانت محتجزة لدس حماس ممكن ليسوا من العسكريين".

وتابع “ثالثا، إطلاق سراح ١٥٠ من الفلسطينين والمدنيين والمعتقلين لدى السلطات الإسرائيلية وايضا من النساء والشباب والأطفال من تحت سن ال ١٩ عام، رابعا، السماح بدخول الشاحنات التى تحمل المواد الاغاثية والإنسانية والطبية بالإضافة إلى الوقود والمحروقات في تشغيل موارد الحياة في غزة".



واستطرد “خامسا، السماح بحرية التنقل للمواطينين الفلسطينيين من غزة من الجنوب للشمال ومن الشمال للجنوب دون اي مداهمات إسرائيلية أو استفزازات اسرئيلية او عراقيل على مدار الأربعة أيام تماما”.