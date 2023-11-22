شاهد..صحفية تنعى 12 من أفراد أسرتها استشهدوا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

في كل يوم تخرج الصحفية الشابة دعاء لتغطية أحداث القصف الإسرائيلي على قطاع غزة التي تشهد خلالها جثامين شهداء لا تعرفهم أكثرهم من الاطفال، بينما هذه المرة تفاجأت بأنها تغطى استشهاد جميع أفراد أسرتها في واقعة هزت قلوب المشاهدين.

ونعت الصحفية دعاء الباز، أفراد أسرتها الـ ١٢ الذين راحوا جميعا جراء قصف إسرائيلي مباغت على منزلهم في غزة وهم آمنون ليفارقوا الحياة ويزيد عدد الشهداء إلى ما يقرب من ١٥ الفا ثلثاهم من الأطفال.

https://x.com/RTarabic/status/1727337858724209096?t=PI8M6BKDW4hJckm7FyTGNQ&s=09

ونقلا عن مصادر، تسلمت إسرائيل قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين الذين ستطلق سراحهم حركة حماس من قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، خلال مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، أن غالبية الرهائن الخمسين الذين سيشملهم الاتفاق هم مواطنون أجانب.

وسيتم تسليم المفرج عنهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي ستقوم بدورها بتسليمهم إلى الجانب المصري.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، عقب اجتماع خاص استمر لعدة ساعات عقد ليلة 22 نوفمبر، على خطة لعودة ما لا يقل عن 50 رهينة من قطاع غزة في غضون أربعة أيام، وبعد ذلك سيتم استئناف العمليات العسكرية في القطاع.