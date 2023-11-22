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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنشطة تفاعلية وألعاب ذهنية وحملات توعية في مبادرة لتمكين الفتيات بشمال سيناء

مبادرة لتمكين الفتيات
مبادرة لتمكين الفتيات بشمال سيناء

نظم المجلس القومي للمرأة، بمحافظة شمال سيناء، فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"، والتي تحظى برعاية من السيدة قرينة رئيس الجمهورية، وتستمر لمدة أسبوع، يتم خلالها زيارة أكبر عدد من مدراس الفتيات بالمرحلة الإعدادية بمدينتي العريش وبئر العبد وقرية الروضة، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف في مصر.


وأكدت رئيسة الادارة المركزية للتدريب والتنمية ايزيس محمود - في تصريح صحفي اليوم /الأربعاء/ - أن فعاليات المبادرة بشمال سيناء بدأت بتنظيم معسكر ضم فتيات المدرسة الابتدائية "بقرية الروضة" في مدينة بئر العبد، حيث شهد المعسكر - الذي امتد لنهاية اليوم الدراسي - حضور 50 فتاه و50 أما، الأنشطة التفاعلية والمسابقات الرياضية والألعاب الذهنية، التي تشاركت فيها الفتيات مع أمهاتهن.


واستهدف المعسكر تقريب وجهات النظر بين جيل الأمهات بأفكارهن ومعتقداتهن وجيل الفتيات بطموحاتهن وتطلعاتهن و تحفيزهن على العمل معاً لنبذ التقاليد والأعراف المجتمعية السلبية تجاه الفتاة .


وأشارت إلى أنه على هامش الفاعليات زار فريق العمل عدد من بيوت القرية، وأدار حديثا مع الأهالي عن أهمية استكمال جميع مراحل تعليم الفتيات وعدم التمييز بين الأبناء، وباسم المجلس قام فريق العمل بتوزيع بعض الهدايا.


وعلى التوازي وخلال تنفيذ المعسكر في مدرسة الروضة الابتدائية، تم إطلاق المبادرة في مدرسة بئر العبد الإعدادية للبنات وتنفيذ دوائر الحكي دوي لـ 450 فتاه تحكين من خلالها تجاربهن وآمالهن، وشاركن قصصهن للبناء عليها وتمكينهن بداخل مجتمعهن المحلي، بالإضافة إلى تنفيذ فعاليات حوار الأجيال بين عدد من الأمهات وبناتهن ، وأيضا التعلم الرقمي وخلق حوار مجتمعي من خلال نوادي المشاهدة . 


وسبق إطلاق المبادرة تنفيذ تدريب 20 ميسرة من المحافظة على منهجية تنفيذ المبادرة وكيفيه خلق حوار مجتمعي من خلال نوادي المشاهدة وكذلك تقريب وجهات النظر بين الأمهات وبناتهن من خلال حوار الأجيال .. وكذلك توعية الفتيات بالأمان الاليكتروني والتعلم الرقمي والتى لاقت قبولا بين الميسرات والفتيات.

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