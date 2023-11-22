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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفارة موسكو بالقاهرة: ممتنون لمصر على حسن ضيافة الروس في منتدى الشباب

سفارة روسيا بالقاهرة
سفارة روسيا بالقاهرة

أعربت سفارة روسيا بالقاهرة عن امتنانها للسطات المصرية، على حسن الضيافة التي قدمتها للفتيان والفتيات الروس، مؤكدة تطلعها إلى مواصلة التبادلات الشبابية بين البلدين؛ مما يساعد على تعزيز التفاهم والثقة بين الشعبين المصري والروسي.


وأفاد بيان لسفارة روسيا بالقاهرة اليوم بأن سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، شاركا في المراسم الختامية للدورة الرابعة لمنتدى الشباب الروسي المصري.


وأضاف أن المشاركين تبدلوا "انطباعاتهم" عن الأحداث الممتعة التي جرت خلال الأسبوع، بما في ذلك الفعاليات المخصصة؛ لمناقشة سبل تنمية "الاقتصاد الأزرق" وآفاق التعاون بين مصر وروسيا في كافة المجالات .

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