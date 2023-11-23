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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اتعامل أنت.. نجل هاني الناظر يكشف آخر التطورات الصحية لوالده

هاني الناظر
هاني الناظر

نشر محمد الناظر نجل الدكتور هاني الناظر،  منشور جديد من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

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وقال محمد الناظر، أنا حابب أشكر كل الناس اللي بتسأل على دكتور هاني الناظر..

وتابع الناظر، احنا لازالنا في المستشفى بياخد العلاج الكيماوي والعلاج ده لسة مستمر لحوالي ٤ شهور..

فمافيش أي جديد عشان أقوله غير إننا ندعي لحد ما يارب العلاج يخلص على خير وربنا يكتب له الشفاء، عشان كده أي حد بيسألني ماعنديش حاجة اقولها..

وأردف الناظر، هو طلب مني النهاردة اني خلاص اتعامل على الصفحة بشكل طبيعي وماتكلمش عن مرضه تاني، وربنا يكتب الشفا وماتنسوناش من دعائكم.

الناظر محمد الناظر هاني الناظر حالة هاني الناظر مرض هاني الناظر

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