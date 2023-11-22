سمير فرج: نتنياهو هو أكثر الخاسرين من صفقة تبادل الأسرى

قال اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي إن أكبر الخاسرين من صفقة الهدنة وتبادل الاسري بين الفلسطينين والصهاينة هو رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو" ،لأنه حتي الآن وقد ٤٧ يوم على الأحتلال ولم يستطع الجيش الإسرائيلي تدمير حماس او تحرير الراهئن لان الرهائن تحررت بالبمادلة.

وأكد فرج خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة المذاع على فضائية اي تي سي تقديم الإعلامية انجي انور إن رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو خسر شعبيته لان كل الشعب الإسرائيلي أنقلب عليه رأسا على عقب وخاصة أسر الضحايا وأسر المحجوزين فهو من اكثر الخاسرين في هذه الحرب.



وأكمل المفكر الاسترايجي : كما أن الجيش الإسرائيلي خسر سمعته نهائيا فهو الجيش الذي لا يقهر فهو لا يستطيع تحقيق اي شيئ باليوم التقطت حماس أنفاسها واخذت فرصة لالتقاط الانفاس وعلاج الجرحي ونقل الصواريخ والزخائير من مكان لمكان وترميم الدفاعات والانفاق وعلاج الجرحي.