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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تعلن استشهاد أحد كبار قادتها

خليل حامد الخراز
خليل حامد الخراز

أعلنت كتائب القسام استشهاد أحد قادتها وهو القائد خليل حامد الخراز، الذي ارتقى أمس بعملية اغتيال إسرائيلية في جنوب لبنان، خلال معركة "طوفان الأقصى".

نعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس عدد الشهداء اللذين سقطوا في جنوب لبنان حيث قالت : بأسمى آيات الفخر والاعتزاز، وبمزيد من التسليم بقضاء الله وقدره، تزف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى شعبنا الفلسطيني المرابط وإلى جماهير أمتنا العربية والإسلامية والشعبين اللبناني والتركي الشقيقين، أربعة شهداء من لبنان وتركيا، ارتقوا في قصفٍ صهيوني غادر على جنوب لبنان، أثناء قيامهم بواجب التضامن والنصرة والإغاثة لشعبنا الفلسطيني، الذي يتعرض في قطاع غزة لعدوان صهيوني غاشم وحرب إبادة جماعية.

ونص البيان علي اسماء الشهداء ، وهم:  الشهيد أحمد عوض، لبناني الجنسية والشهيد بلال أوزتورك، تركي الجنسية والشهيد خالد ميناوي، لبناني الجنسية والشهيد يعقوب أردال، تركي الجنسية

وأضافت الحركة في بيانها :  نترحّم على أرواح هؤلاء الشهداء الأبطال الذين عبّروا عن حبهم للأقصى والقدس وفلسطين، وغيرتهم على إخوانهم في قطاع غزة، وجسّدوا بتضحيتهم نبض أمتنا العربية والإسلامية.

واتمت المقاومة بيانها قائلة  : نؤكد بأن استهداف الاحتلال الصهيوني النازي لهم، لن يردع شباب أمّتنا وأحرار العالم عن مواصلة النصرة والتضامن مع شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى دحر الاحتلال النازي عن أرضنا ومقدساتنا وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، قبلة المسلمين الأولى ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

 

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