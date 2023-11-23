رئيس الوزراء العراقي يلتقي وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركية

التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني امس، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركية ألب أرسلان بيرقدار؛ لبحث جهود البلدين في استئناف أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” أوضح بيان للحكومة العراقية أن اللقاء ناقش أيضًا مواصلة العمل لإيجاد الحلول من أجل استئناف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، وحصة العراق المائية عبر نهري دجلة والفرات.

و أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الاول اتصالًا هاتفيًا، مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.



وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل تطويرها وتفعيلها، بالإضافة إلى مناقشة الوضع في فلسطين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في ظل مواصلة قوات الاحتلال الاسرائيلي حربها على غزة.