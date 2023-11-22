محمود الهباش: حماية المواطنين أهم أولويات أي قيادة سياسية

كشف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، تفاصيل جديدة عن الهدنة مع الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه ليس لديه أي معلومات عن ما يُنشر في وسائل الإعلام، واتفاقية التهدئة كانت بوساطة مصرية قطرية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج نشرة الاخبار، على قناة «TEN»، مساء الأربعاء، أنه لم يكن الجانب الفلسطيني طرفا بها، لذلك ليس لديه أي تفاصيل حول هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، لكنها تحتاج لمتابعة، من أجل تتحول إلى وقف دائم للعدوان، وهذا أول ما يجب السعي إليه، حقنا للدم الفلسطيني وحماية للمواطنين.





واكمل أن حماية المواطنين أولى أولويات أي قيادة سياسية، بأي مكان في العالم، متمنيا الوصول إلى وقف دائم وشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

