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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء وتوشكى توفر نصف مليار لصالح مصر ونبأ صادم في فلسطين رغم إعلان الهدنة

أخبار التوك شو اليوم
أخبار التوك شو اليوم

شهدت برامج التوك شو اليوم عددا من القضايا والملفات الهامة والساخنة، لعل يأتي على رأسها ملف الهدنة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن ملف توشكى الذي يساعد في زيادة الرقعة الزراعية المصرية، وإليكم أبرز ما جاء: 

لخدمة العاملين في توشكى .. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء|فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن مشروع توشكى يؤكد حرص الرئيس السيسي على الأمن الغذائي، إذ إن مصر تعمل على الاكتفاء الذاتي من كل المحاصيل وكل الأنواع، من خلال المشاريع الضخمة، لافتًا إلى أن العمل في توشكى ليل نهار ولا يتوقف، "أنا اتكلمت مع الناس هناك الشغل على قدم وساق ومفيش حد بيقف في الشغل". 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن شركات الاتصالات عليها أن تتوجه إلى توشكى وتقدم أبراج في توشكى، إذ إن العاملين والشباب هناك يعانون كثيرا في ملف الاتصالات الهاتفية، "الشباب بيطلعوا الجبل عشان يعملوا التليفونات". 

أحمد موسى: مشروع توشكى وفر على مصر نصف مليار دولار

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن القوات المسلحة تبذل جهودًا كبيرة من أجل العمل على مشروع توشكى، والتي توازي مساحتها بمساحة دول، وتم العمل على تفجير العديد من العوائق الصخرية ليتم العمل على زيادة الرقعة الزراعية في مصر، وسير المشاريع داخل أراضي توشكى. 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن القوات المسلحة فجرت آلاف المتفجرات من أجل إزالة العوائق الصخرية والسير على قدم وساق في هذا المشروع التنموي والضخم، فضلا عن أنه تم العمل على رفع المياه بمسافة وصلت لـ 32 مترًا من أجل إيصال مياه نهر النيل إلى مدينة توشكى. 

الصحة الفلسطينية تعلن نبأ صادما عن المستشفى الإندونيسي في غزة

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إنه توجد 65 جثة فى ساحة المستشفى الإندونيسى لم يتم الوصول لها بسبب القصف الإسرائيلى المتواصل.

وأكد القدرة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى” المذاع عبر قناة “دى ام سى”، أن قطاع غزة يتعرض لتطهير عرقى تمارسه إسرائيل منذ 7 أكتوبر ولا يتوافر أي مقومات معيشية بقطاع غزة.

مستشار الرئيس الفلسطيني عن الهدنة: خطوة على الطريق الصحيح ونشكر مصر وقطر

علق محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني على إقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة واتمام صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين.

وقال محمود الهباش في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" منذ اليوم الاول للعدوان كانت أولوياتنا الوقف الدائم للعدوان".

نتنياهو: سنطلق سراح أطفال وسيدات مقابل إطلاق سراح محتجزينا

علق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي على صفقة تبادل المحتجزين وإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وقال نتيناهو :"أشعر بالألم والقلق الذي تعيشه عائلات المحتجزين بغزة، ونمارس ضغوطا عسكرية وسياسية على غزة لإطلاق سراح المحتجزين"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل".

إعلام أمريكي: التحقيق في انفجار سيارة على الحدود مع كندا

أفاد إعلام أمريكي، بأن السلطات الأمريكية تحقق في انفجار سيارة على الحدود مع كندا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأشار  إلى  مصرع اثنين كانا يستقلان سيارة انفجرت عند الحدود بين أمريكا وكندا.

محمود الهباش: حماية المواطنين أهم أولويات أي قيادة سياسية

كشف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، تفاصيل جديدة عن الهدنة مع الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه ليس لديه أي معلومات عن ما يُنشر في وسائل الإعلام، واتفاقية التهدئة كانت بوساطة مصرية قطرية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج نشرة الاخبار، على قناة «TEN»، مساء الأربعاء، أنه لم يكن الجانب الفلسطيني طرفا بها، لذلك ليس لديه أي تفاصيل حول هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، لكنها تحتاج لمتابعة، من أجل تتحول إلى وقف دائم للعدوان، وهذا أول ما يجب السعي إليه، حقنا للدم الفلسطيني وحماية للمواطنين.
 

وزير فلسطيني سابق: القصف الإسرائيلي على غزة لم يتوقف حتى الآن

قال نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، إن الهدنة هي بداية مسار طويل إلى حد ما لأن تلك الصفقة هي اجتزاء الأمور، وهي ليست صفقة شاملة وإنما صفقة متدرجة تبدأ بعدد محدود، ومن ثم قد يحدث وقف إطلاق نار آخر للبحث عن آخرين، وهذا المسار يريح الفلسطينيون ولو لفترة وجيزة من القتل اليومي، ومن إراقة الدماء، ومن التشرد. 

وأضاف "عمرو"، خلال تصريحات عبر "سكايب" مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن صفقة تبادل الأسرى والهدنة مفيدة على الجانبين، سواء الإفراج عن نساء وأطفال، فضلا عن وقف إراقة الدماء من قبل القصف الإسرائيلي الذي لم يتوقف حتى الآن. 

رئيس شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين يكشف تفاصيل الهدنة

كشف رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس، تفاصيل جديدة عن الهدنة مع الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه منذ أكثر من عشرين يوما والحديث جار عن صفقة إنسانية تتضمن البنود التي جرى تناولها في هذا الاتفاق.

وأضاف قدورة فارس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج نشرة الاخبار، على قناة «TEN»، مساء الأربعاء، أن الأمور كانت واضحة ولكن تلكؤ إسرائيل، ومكابرة نتنياهو في قدرته على تحرير الأسرى، دون الحاجة لإجراء أي اتفاقات مع المقاومة، هو الذي حال دون تنفيذ هذه الصفقة في وقت مكبر، مشددا على أنه ليس هناك إجماع على الصفقة وهذه القضايا دائما ما تكون محلا خلاقا وجدلا لكن التيار اليميني المتطرف الفاشل موقفه عدائي.

الهدنة تبادل الأسرى حركة حماس جيش الاحتلال برامج التوك شو

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