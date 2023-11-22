"مياه الإسكندرية" تنظم لقاءات توعوية لطلاب المدارس حول ترشيد الاستهلاك

عقدت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية لقاءات توعوية لعدد من طلاب مدارس المحافظة "اللبان وفاطمة الزهراء والمنير وأحمد حسن"، حول ترشيد استهلاك المياه ومبادرة حياة كريمة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتحت رعاية المهندس احمد جابر رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب.

وذكرت الشركة، في بيان اليوم الأربعاء، أن اللقاءات تضمنت ندوات توعوية عن ترشيد استهلاك المياه وأهمية وكيفية الترشيد، وندوة عن التغيرات المناخية وأخرى تعريفية عن مبادرة "حياة كريمة" وآثارها على الريف المصري بعد دخول جميع الخدمات التي تؤهله لممارسة حياة معيشية كريمة.

وأشارت إلى أنه تم عمل ورشة تعليم حول مبادئ السباكة الخفيفة وكيفية إصلاح الأعطال البسيطة منها كما تم تنظيم مسابقات للطلبة وتوزيع جوائز على الفائزين.