زيارة ميدانية لطلاب جامعة الإسكندرية لمشروع الاستزراع السمكي "بركة غليون"

نظمت كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية والإدارة العامة لرعاية الشباب، زيارة ميدانية للطلاب لمشروع الاستزراع السمكى "بركة غليون".

وقام الطلاب بزيارة جميع وحدات المشروع، وتعرفوا على مراحل العمل بهذا المشروع الضخم.

تأتي الزيارة في إطار حرص جامعة الإسكندرية على تنمية وعي الطلاب بالمشروعات القومية الكبرى، والجهود التي تبذلها الدولة في مجال التنمية الشاملة.

وقال عميد كلية الزراعة الدكتور محمد بهى الدين إن عدد الطلاب الذين شاركوا في الزيارة بلغ 90 طالبا وطالبة من كليات الجامعة المختلفة.

وأوضح أن الجميع أشادوا بما شاهدوه من طفرة حقيقية فى تكنولوجيا الاستزراع السمكي وأحدث تكنولوجيا لتصنيع وتعبئة وحفظ المنتجات.

شهدت الزيارة حضور: الدكتور ماجد عبد الظاهر نائب مدير المشروع، ومحمد رفاعي منسق الزيارة.

وضم وفد الكلية: عميد كلية الزراعة، والدكتور أحمد مهدى وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، وشهاب محروس القائم بتسيير أعمال الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبعض أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية الزراعة.