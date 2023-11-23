مدير المنتخب يكشف حقيقة الاعتداء على صلاح في ليبيريا

كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر، حقيقة ما تداولته وسائل الإعلام بخصوص تعرض محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول، للاعتداء في ليبيريا.

وساهم صلاح في فوز الفراعنة على سيراليون 2-0، منذ أيام خلال المباراة التي أقيمت في ليبيريا، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال غرابة في تصريحات عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "محمد صلاح لم يتعرض لأي اعتداء، بعض الجماهير اقتحمت الملعب لالتقاط الصور معه وكانوا سعداء للغاية بتواجده في ليبيريا".

وأضاف: "الظروف المحيطة بمباراة سيراليون لم تكن جيدة بداية من اختيار موعد اللقاء، عرضنا عليهم خوض المباراة في المغرب مع تحملنا قيمة الانتقالات والنفقات، لكنهم أصروا على لعب المباراة في ليبيريا".

وأستكمل: "في أول مران لنا على ملعب المباراة لم يكن هناك تأمين وفوجئنا بوجود جماهير في المدرجات، وطلبنا من السفير المصري استدعاء الشرطة، لكنها كانت مشغولة بتأمين عملية الانتخابات الرئاسية في ليبيريا".

وأوضح مدير المنتخب: "فيتوريا لم يجلس مع محمد صبحي وأحمد فتوح بشكل شخصي كما تردد، لكن الجلسة كانت مع جميع اللاعبين، وطالبهم بالاجتهاد في التدريب والمشاركة في المباريات، وقال لهم إن من يؤدي بشكل جيد في المباريات، هو فقط من سيتواجد في قائمة المنتخب".

وتابع: "استبعاد الثلاثي حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد جاء لعدم أداء الحصة التدريبية بعد مباراة جيبوتي وتعاملنا مع الأمر بصراحة وشفافية، قرار عودتهم للمنتخب يخص المدير الفني روي فيتوريا وهو ينظر في المقام الأول لمصلحة الفراعنة".

واختتم غرابة: "موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في أمم أفريقيا يوم 3 يناير المقبل".