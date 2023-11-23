عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ظهور صادم لـ فتوح وسط لاعبي الأهلي.. فما السبب

صدى البلد

نشر الإعلامي إسلام صادق صورة صادمة تثير التكهنات لنجم الزمالك  أحمد فتوح عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و ظهر احمد فتوح وسط لاعبي الاهلي و علق اسلام صادق علي الصورة قائلا : بعد ظهور فتوح مع لاعبي الأهلي..وجه رسالة للاعب أحمد فتوح✍🤔.

 

وحرص أحمد فتوح، على تهنئة حسين الشحات، على افتتاح ملعبه أول أمس الثلاثاء، بمدينة السلام.

 

و كان قدكشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، تفاصيل جلسة أحمد فتوح مع عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة السابق من أجل العودة للمشاركة مع الزمالك ليضمن مكانا في قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية المقابلة بكوت ديفوار.

 

وقال عبر برنامجه: “جلسة فتوح مع الجنايني فشلت تماماً ورجوع فتوح إلى الزمالك صعب جداً، وأن فتوح لم يبقى أمامه سوى اثبات ذاته واللعب لنادي الزمالك ولكن بعد ٥ شهور”.

 

نادي الاتفاق السعودي

 

وقد أعلن مصدر بنادي الاتفاق السعودي، حقيقة اقتراب نادي الاتفاق السعودي من التعاقد مع أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

وأوضح المصدر بنادي الاتفاق السعودي، لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه لا توجد أي رغبة من جانب فارس الدهناء في ضم أي لاعب مصري خلال يناير القادم.

 

وتابع المصدر : " الاتفاق يمتلك 8 لاعبين أجانب ولاعب مصاب زائد عن القائمة وسيكون جاهزا في يناير، وليست لدينا أي رغبة في التفاوض مع فتوح أو زيزو أو أي لاعب مصري خلال يناير".

 

أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك أزمة قيد صفقات الزمالك أخبار أحمد فتوح - الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

بشرى سارة| تراجع مرتقب في أسعار الذهب.. و"التموين" تكشف موعد الانخفاض

الأرصاد تحذر من تأثير هذه الظاهرة الجوية على مناطق بالبلاد| الطقس غدا

السكر رخص بـ 27 جنيه| بشرى سارة للمصريين من الدولة.. واشتريه من هذه الأماكن

ثلاث علامات يرسلها الله لك قبل موتك تنذر بقرب الأجل.. فهل تعرفها؟

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 23-11-2023

من اليمن.. قصف مدينة إيلات الإسرائيلية بصواريخ مجنحة

ترشيحاتنا

حاكمة نيويورك تكشف تفاصيل جديدة بشأن الانفجار الحدودي بين كندا وأمريكا

جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

اتعامل أنت.. نجل هاني الناظر يكشف آخر التطورات الصحية لوالده

هيونداي تستهدف وضع محرك أكبر في إلنترا N

اخبار مصر على مدار 24ساعة.. بايدن يؤكد للسيسي رفض التهجير القسري للفلسطينيين

نتنياهو: طلبت من الموساد استهداف قادة حماس أينما كانوا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمز الأناقة والشياكة.. استوحي إطلالتك الشتوية من ياسمين صبري

عمر كمال بيع نهائي مقابل 3 لاعبين إعارة|تفاصيل أضخم صفقة بين الأهلي وفيوتشر

حتى الحيوانات.. صراع عنيف بين ثعابين البحر وسط المياه بسنغافورة.. فيديو

عايشة في خيال.. السيدة المتزوجة من دُمية تعلن عن حفلة صادمة

فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

ماذا قالت وزارة التموين عن أزمة السكر وأسبابها؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ